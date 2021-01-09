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Иммунолог назвал страну, которая первой добьется коллективного иммунитета к COVID-19
Фото: twitter.com/XHNews

Иммунолог назвал страну, которая первой добьется коллективного иммунитета к COVID-19

Руслан Давлетшин

Здоровье

У США есть все шансы достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в текущем году, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Во-первых, у них переболело немало людей. Во-вторых, масштабы вакцинации, закупок препаратов и наличие мощностей для их производства говорят о том, что американцы в состоянии привить значительную часть своего населения, — заявил специалист в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

В странах Европейского союза, по словам эксперта, иммунизация населения проходит медленнее, но шансы на формирование защитной прослойки в ближайшем будущем также высокие.

— ЕС платят хорошие деньги, и я думаю, что им вакцину поставят в первую очередь, по коммерческим программам. Они подали заявки на 2 миллиарда доз, но с запасом. Им нужно в районе чуть больше миллиарда, если мы говорим об однократной иммунизации. Не исключено, что потребуется иммунизироваться несколько раз, ведь иммунитет от новых вакцин пока вряд ли будет длительным, — предположил Крючков.

Масштабная вакцинация от коронавируса в странах ЕС и США началась в декабре 2020 года. На данный момент на территории Евросоюза и Соединенных Штатов одобрены две вакцины от COVID-19 — mRNA-1273 от компании Moderna и BNT162b2 компаний Pfizer, BioNTech. Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) выдало препаратам разрешение для полноценного применения, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США — для экстренного.

По данным проекта One world in data, по состоянию на 9 января 2021 года в США сделано от коронавируса 6 миллионов 700 тысяч прививок. В странах ЕС больше всего доз вакцины введено пока в Италии — 512 тысяч, немного от нее отстает Германия с 477 тысячами доз.

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