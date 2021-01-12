Представитель ВОЗ в России оценила влияние мутаций на ситуацию с COVID-19

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Любая мутация коронавирусной инфекции усложняет ситуацию с пандемией. Об этом во вторник, 12 января, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что необходимо постоянно следить за поведением вируса.

— Более высокая контагиозность вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер, — сообщила Вуйнович.

Ранее ВОЗ оценила сроки формирования коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции.

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