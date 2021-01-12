ВОЗ оценила сроки формирования коллективного иммунитета от COVID-19

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В наступившем 2021 году не удастся достичь коллективной иммунизации от коронавирусной инфекции. Такое мнение выразила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Как отметила эксперт, в ряде стран «будут оставаться незащищенные люди». В связи с этим необходимо соблюдать меры предосторожности против коронавируса как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация представителей групп риска.

Сваминатан напомнила, что еще год назад трудно было предположить, что в мире будут доступны сразу несколько вакцин от COVID-19. Представитель ВОЗ призвала набраться терпения в ожидании прививки, сообщает РИА Новости.

Ранее врач объяснил, чем опасен британский штамм коронавируса.

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