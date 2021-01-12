Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВОЗ оценила сроки формирования коллективного иммунитета от COVID-19
Фото: twitter.com/courageousgirl2

ВОЗ оценила сроки формирования коллективного иммунитета от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

В наступившем 2021 году не удастся достичь коллективной иммунизации от коронавирусной инфекции. Такое мнение выразила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Как отметила эксперт, в ряде стран «будут оставаться незащищенные люди». В связи с этим необходимо соблюдать меры предосторожности против коронавируса как минимум до конца года, пока не завершится вакцинация представителей групп риска.

Сваминатан напомнила, что еще год назад трудно было предположить, что в мире будут доступны сразу несколько вакцин от COVID-19. Представитель ВОЗ призвала набраться терпения в ожидании прививки, сообщает РИА Новости.

Ранее врач объяснил, чем опасен британский штамм коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Аутоиммунная агрессия»: почему российская вакцина от COVID-19 безопаснее западной

вакцинацияиммунитетВОЗ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте