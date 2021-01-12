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Ученые рассказали, какое растение может подавлять коронавирус
Фото: pixabay.com

Ученые рассказали, какое растение может подавлять коронавирус

Никита Абрамов

Здоровье

Американские ученые доказали влияние экстракта полыни на подавление коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликовали во вторник, 12 января.

Специалисты Колумбийского университета, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института смогли доказать, что экстракт из листьев полыни обладает противовирусным действием.

Согласно результатам, опубликованным на сайте препринтов bioRxiv, эксперты провели исследование воздействия семи сортов полыни на SARS-CoV-2. Даже образцы, которые хранились с 2008 года, смогли продемонстрировать активность против коронавируса.

Авторы исследования надеются на положительные результаты дальнейших испытаний, так как это позволит сделать инкапсулированный порошок из высушенных листьев полыни недорогим средством борьбы с COVID-19 в тех местах, где затруднена организация вакцинации.

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