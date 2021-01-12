Ученые рассказали, какое растение может подавлять коронавирус

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Американские ученые доказали влияние экстракта полыни на подавление коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликовали во вторник, 12 января.

Специалисты Колумбийского университета, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института смогли доказать, что экстракт из листьев полыни обладает противовирусным действием.

Согласно результатам, опубликованным на сайте препринтов bioRxiv, эксперты провели исследование воздействия семи сортов полыни на SARS-CoV-2. Даже образцы, которые хранились с 2008 года, смогли продемонстрировать активность против коронавируса.

Авторы исследования надеются на положительные результаты дальнейших испытаний, так как это позволит сделать инкапсулированный порошок из высушенных листьев полыни недорогим средством борьбы с COVID-19 в тех местах, где затруднена организация вакцинации.

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