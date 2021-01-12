Глава МИД Украины объяснил нежелание закупать российскую вакцину «Спутник V»

Фото: twitter.com/DmytroKuleba / Официальный аккаунт Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против закупки и использования российской вакцины от коронавируса, даже если украинские эксперты признают ее эффективность. Соответствующее заявление он сделал на местном телевидении.

— Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины, — объяснил глава МИД свою позицию в эфире телеканала «1+1».

Кулеба отметил, что само обсуждение возможности закупки российского «Спутника V» является «признаком навязанной гибридной дискуссии». Также чиновник выразил уверенность в том, что по этой вакцине пока нет никаких окончательных результатов исследований.

Стоит отметить, что при всем этом ранее президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в вакцинации российским «Спутником V».

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