«Это всплывет, и будет скандал»: что стоит за тайной вакцинацией украинских чиновников

Фото: Официальный сайт Верховной Рады Украины

На Украине заговорили о тайной вакцинации местной политической элиты от коронавируса. «Вечерняя Москва» попыталась выяснить, сколько правды в этой информации и почему украинские чиновники готовы идти на любые ухищрения, лишь бы не сотрудничать по вопросу вакцинации с Россией.

О якобы тайной вакцинации киевских властей заявил журналист, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. По его словам, в декабре в республику прибыл чартер с партией иностранной вакцины Pfizer, которую «пронесли» без проверки на таможне. Вскоре, как утверждает Бродский, ею привились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и несколько народных депутатов. За два этапа вакцинирования каждый из них отдал по 2,5 тысячи евро (около 220 тысяч рублей) вместо 30 евро (около 2,7 тысячи рублей), за которые препарат отпускают в Европе.

«ВМ» обсудила эти сведения с директором Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Он считает, что слухи могут оказаться правдивыми.

— Я допускаю, что это правда, поскольку считаю наших политиков и чиновников предельно тупыми. Конечно, есть небольшие сомнения насчет того, как завозилась американская вакцина, но от этих кретинов, включая нашего премьера, можно такого ожидать. Кретины они потому, что все это не может оставаться полной тайной — так или иначе это всплывет, и будет скандал. Особенно, когда будут названы фамилии этих людей, — сказал политолог, отметив, что деньги, которые украинским политикам пришлось отдать за вакцинацию, для них «небольшие».

Вакциной Pfizer, как утверждает пресса, привился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / https://www.facebook.com/profile.php?id=100008190666291 / Фотография из аккаунта Дениса Шмыгаля в Facebook

Погребинский обратил внимание, что представители киевской политической верхушки привились «на самом деле неизвестно чем», а компания, которая проводила эти махинации, скорее всего, не дала им никаких справок о прохождении вакцинации. Иначе говоря, за подпольно пройденную процедуру никто не несет ответственности.

— Надо быть кретином, чтобы на это пойти. Ладно вы приехали в другую страну и получили возможность там привиться. Тогда за это отвечает местная компания, а в нашем случае эта глупая операция проводилась подпольно, — отметил собеседник «ВМ».

Для украинских чиновников принять помощь от России — это предательство, заявил политолог Погребинский / Фото: flickr.com / Adam Jones

Он предположил, что на такой шаг пошли только те люди, которые в силу определенных причин не могут приехать в Россию, чтобы договориться о вакцинации от ковида на месте. В этой связи речь также может идти о таких персонах, которые «выступают против России», уточняет Погребинский.

— Я думаю, вы сами знаете, почему они так себя ведут. У нас есть такое слово «зрада» — предательство. Принять помощь от России — это предательство. Это записать себя в список людей, которые неблагонадежны для современной политической власти и улицы, что вообще небезопасно, поскольку этому уличному беспределу ничто не противостоит. Одна часть власти активно сочувствует таким людям, а другая — не хочет с ними связываться и иметь дополнительную головную боль. Этим кретинам легче вакцинироваться неизвестно чем без всяких гарантий, чем подставить себя, — заключил эксперт.

В Верховной раде поспешили опровергнуть информацию о «тайной вакцинации» от коронавируса. Депутат от пропрезидентской фракции «Слуги народа», председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий назвал подобные сообщения бредом. Он пообещал, когда на Украине официально появится вакцина, сделать прививку публично, «чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать». Замглавы комитета по вопросам здравоохранения Артем Дубнов заявил, что ничего не знает о контрабандном препарате. «Такую вакцину мне не предлагали. Сложно комментировать, как вакцина попала в страну» — сказал Дубнов. Замглавы комитета Оксана Дмитриева также сообщила, что впервые слышит о подпольной вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва может поставить Киеву вакцину от COVID-19, но для этого нужен соответствующий запрос от украинских властей. Однако глава украинского кабмина Денис Шмыгаль и Министерство здравоохранения республики исключали возможность использования российской вакцины, объясняя это тем, что она еще не прошла третью стадию клинических испытаний. Вместе с тем харьковская компания «Биолек» подала в Минздрав республики заявку на регистрацию «Спутника V» — первой российской вакцины от ковида.

По данным минздрава Украины, за все время пандемии в стране коронавирус выявили у 1090496 человек, выздоровели 761898 заболевших, летальных случаев – 19357.

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