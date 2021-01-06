Ученые назвали два сценария развития ситуации с COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России в 2021 году может развиваться по двум сценариям. Так, вирус не будет мутировать, и у большей части населения появится иммунитет, или вирус изменится, станет похожим на грипп. Такое мнение высказали ученые.

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, при первом сценарии иммунитет, сформированный у пациентов в результате болезни или вакцинации, поможет избавиться от проблемы.

Вознесенский также оценил второй вариант развития событий с COVID-19.

— Вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию, — пояснил специалист.

Кроме того, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова уточнила, что в 2022 году стоит ждать спада заболеваемости коронавируса.

Все эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию от COVID-19. Как заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, заболеваемость снизится, когда у 30 процентов населения страны будет иммунитет.

— Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году, — цитирует Горелова РИА Новости.

По его словам, вирус исчезнет, когда иммунитет будет у 70 процентов граждан.

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