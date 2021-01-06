Ученые назвали долгосрочные последствия коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ученые из Соединенных Штатов и Великобритании назвали худшие долгосрочные последствия COVID-19. У многих пациентов эти симптомы не проходят длительное время.

Так, некоторые люди на протяжении нескольких месяцев после перенесенного коронавируса страдают от «тумана в голове» и неспособности сфокусироваться. У них врачи наблюдают миокардит (воспаление сердечной мышцы), боль в тестикулах, повреждения почек и проблемы с мочеиспусканием, передает Mirror.

Также у некоторых пациентов были зафиксированы инсульты, припадки и судороги.

Многие заразившиеся COVID-19 жалуются на невозможность вернуться к работе в течение полугода после болезни.

Отмечается, что негативные последствия коронавируса ощутил каждый пятый переболевший.

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