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Сексолог рассказал, как коронавирус может повлиять на интимную жизнь
Кадр из фильма «Больше чем секс»

Сексолог рассказал, как коронавирус может повлиять на интимную жизнь

Анастасия Волоснова

Здоровье

Последствия заражения COVID-19 могут затронуть интимную жизнь пациентов. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам специалиста, коронавирусная инфекция наносит по организму тяжелый удар. В период восстановления пациентам становится не до личной жизни, считает Кульгавчук. Даже бессимптомное течение болезни может привести к проблемам с сосудами, которые в свою очередь влияют на репродуктивную систему человека.

— Если мы говорим о половой функции, то для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивный потенциал, — приводит радио Sputnik мнение эксперта.

До конца вопрос еще не изучен, но ученые отмечают у мужчин, перенесших коронавирус, снижение тестостерона. Это происходит из-за повреждения вирусом клеток Лейдига.

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