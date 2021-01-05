Дерматолог назвала потенциальный симптом опасных заболеваний
Врач-дерматолог Яэль Адлер рассказала, что различные изменения состояния кожи могут являться симптомами опасных заболеваний.
По словам специалиста, появление прыщей, покраснения и раздражения кожных покровов может быть вызвано рядом болезней внутренних органов, экзема — проблемами с желудочно-кишечным трактом.
Медик призывает не игнорировать кожный зуд — данный симптом может свидетельствовать о метаболических нарушениях, диабете и даже онкологии. Появление любых изменений кожных покровов должно стать поводом для обращения к врачам и медицинского обследования, подчеркнула Адлер в разговоре с FOCUS.
Ранее врач-онколог рассказал, какие виды рака выявить сложнее всего.
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