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Дерматолог назвала потенциальный симптом опасных заболеваний
Фото: depositphotos.com

Дерматолог назвала потенциальный симптом опасных заболеваний

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врач-дерматолог Яэль Адлер рассказала, что различные изменения состояния кожи могут являться симптомами опасных заболеваний.

По словам специалиста, появление прыщей, покраснения и раздражения кожных покровов может быть вызвано рядом болезней внутренних органов, экзема — проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Медик призывает не игнорировать кожный зуд — данный симптом может свидетельствовать о метаболических нарушениях, диабете и даже онкологии. Появление любых изменений кожных покровов должно стать поводом для обращения к врачам и медицинского обследования, подчеркнула Адлер в разговоре с FOCUS.

Ранее врач-онколог рассказал, какие виды рака выявить сложнее всего.

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дерматологиясовет врачасостояние кожи
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