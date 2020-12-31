Онколог рассказал, какие виды рака выявить сложнее всего

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Агрессивность злокачественной опухоли зависит от ее биологии и скорости метастазирования. Об этом сообщил онколог Михаил Мяснянкин.

Он отметил, что есть такие виды онкологических заболеваний, которые долгое время себя никак не проявляют, поэтому обнаружить их тяжело. Так, вялотекущие образования сначала не вызывают беспокойства у пациентов, но после наступления последних стадий заявляют о себе.

Такие опухоли, по словам врача, чаще всего образовываются при раке молочной и предстательной железы.

— У мужчин, прежде всего, вялотекущую форму может иметь рак предстательной железы. И во время развития этого заболевания, мужчина может просто не замечать симптомов, которые и говорят об этом злокачественном образовании. У женщин часто может протекать вялотекуще рак молочной железы. Это связано с тем, что женщина просто-напросто не обращалась на контрольные осмотры, не выполняла рекомендованные УЗИ молочных желез, маммографию и не занималась самообследованием, — сказал Мяснянкин.

Он отметил, что на развитие рака молочной железы может уйти десятки лет.

Также вялотекущие образования можно наблюдать при раке желудочно-кишечного тракта. При первых симптомах этого заболевания следует сделать фиброгастроскопию и фиброколоноскопию.

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