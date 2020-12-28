Онколог рассказал о вызывающих рак косметологических процедурах

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Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев перечислил косметологические процедуры, которые могут быть небезопасными, они способны вызвать рак.

Так, он сообщил, что опасно частое выпрямление волос, потому что препараты для него содержат формальдегид. Осторожнее всего нужно быть мастерам, так как делать выпрямление чаще восьми раз в месяц вредно для здоровья. Врач отметил, что обычное окрашивание волос не несет никаких онкологических рисков — в состав красок больше не добавляют канцерогены.

По словам онколога, нужно избегать косметологических препаратов, которые содержат диоксан. Это вещество может провоцировать разные эндокринные нарушения в организме, что может вызвать развитие рака. Уколы ботулотоксина, как показали исследования ученых, безопасны и не несут рисков.

Базылев добавил, что ультрафиолетовая лампа для ногтей, используемая для маникюра, может спровоцировать рак кожи при частом применении — более 10-15 раз в месяц, сообщает Пятый канал.

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