Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Онколог рассказал о вызывающих рак косметологических процедурах
Фото: pixabay.com

Онколог рассказал о вызывающих рак косметологических процедурах

Юлия Курганова

Здоровье

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев перечислил косметологические процедуры, которые могут быть небезопасными, они способны вызвать рак.

Так, он сообщил, что опасно частое выпрямление волос, потому что препараты для него содержат формальдегид. Осторожнее всего нужно быть мастерам, так как делать выпрямление чаще восьми раз в месяц вредно для здоровья. Врач отметил, что обычное окрашивание волос не несет никаких онкологических рисков — в состав красок больше не добавляют канцерогены.

По словам онколога, нужно избегать косметологических препаратов, которые содержат диоксан. Это вещество может провоцировать разные эндокринные нарушения в организме, что может вызвать развитие рака. Уколы ботулотоксина, как показали исследования ученых, безопасны и не несут рисков.

Базылев добавил, что ультрафиолетовая лампа для ногтей, используемая для маникюра, может спровоцировать рак кожи при частом применении — более 10-15 раз в месяц, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Онколог назвала топ-3 первых признака рака молочной железы

косметологияриск развития ракаонколог
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте