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«Образование шишки»: обнаружены неожиданные симптомы рака легких
Фото: freepik.com

«Образование шишки»: обнаружены неожиданные симптомы рака легких

Ростислав Зубков

Здоровье

Британские ученые выявили неожиданные симптомы онкологического заболевания легких. Об этом заявили в организации Cancer Research UK.

По ее данным, сигналами о развитии рака такого типа могут служить шишки и опухшие области в подмышечной впадине или на шее. Подобные проявления способны указать на то, что смертельный недуг затронул лимфатические узлы.

Помимо прочего, эксперты обратили внимание на то, что лимфоузлы могут расти и в случае инфекционных болезней.

— Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов, — приводит издание Express слова исследователей.

Ранее британские медики назвали три «глазных» симптома рака легких.

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