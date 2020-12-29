Ученые выявили неочевидный симптом сердечных заболеваний

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Неочевидным симптомом сердечно-сосудистых заболеваний может стать запор. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы.

Ученые пояснили, что эта проблема может стать ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. У человека может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.

Специалисты провели исследование, в котором изучили вызванные запором прессорные реакции как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

— Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания, — говорится в сообщении ученых.

Исследователи уточнили, что запор может спровоцировать сердечную недостаточность, аритмию, острую коронарную болезнь и расслоение аорты.

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