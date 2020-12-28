Британские медики назвали три «глазных» симптома рака легких

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Британские врачи рассказали о «глазных» симптомах, которые позволяют выявить рак легких. Так, о данном диагнозе могут сигнализировать опущение века, уменьшение размера зрачка или удвоение в глазах, пишет Express.

Специалисты отметили, что первые два признака связаны с немелкоклеточным раком легкого. Он обычно начинается в бронхах, потом плавно распространяется на другие части тела, часто поражая симпатическую нервную систему. Уточняется, что признаки появляются только на одной стороне лица.

Третий симптом медики связывают с метастатическим раком легких, в случаях если раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему. Кроме того, вместе с нечеткостью зрения заболевание вызывает головную боль, трудности с речью или судороги.

Ранее в эфире выпуска передачи «Жить здорово» ведущая Елена Малышева рассказала, употребление каких трех продуктов благотворно сказывается на работе легких человека.

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