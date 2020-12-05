Ученые выяснили, что рак легких можно определить по смеху

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Американские онколи установили, что рак легких можно распознать по косвенным признакам, например по смеху. Об этом сообщает Daily Express.

По мнению врачей, одним из распространенных симптомов рака легких является боль в груди. Она усиливается во время смеха, при глубоком дыхании и кашле. Боли в груди также могут указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли.

Специалисты выяснили, что узнать о раке легких можно и другими способами. На это указывает долго не проходящий кашель с кровяными выделениями, охриплость, потеря аппетита, снижение веса, быстрая утомляемость, а также частые рецидивы бронхита или пневмонии. При поражении других органов у человека появляются боли в костях и онемения конечностей.

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