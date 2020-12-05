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Ученые выяснили, что рак легких можно определить по смеху
Фото: flickr.com / Yale Rosen

Ученые выяснили, что рак легких можно определить по смеху

Кирилл Николаев

Здоровье

Американские онколи установили, что рак легких можно распознать по косвенным признакам, например по смеху. Об этом сообщает Daily Express.

По мнению врачей, одним из распространенных симптомов рака легких является боль в груди. Она усиливается во время смеха, при глубоком дыхании и кашле. Боли в груди также могут указывать на закупорку легких, скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли.

Специалисты выяснили, что узнать о раке легких можно и другими способами. На это указывает долго не проходящий кашель с кровяными выделениями, охриплость, потеря аппетита, снижение веса, быстрая утомляемость, а также частые рецидивы бронхита или пневмонии. При поражении других органов у человека появляются боли в костях и онемения конечностей.

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