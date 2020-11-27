Ученые создали тест, способный выявить 50 видов рака до появления симптомов

кадр из фильма «Раковая клетка. Найти и победить»

Тест Галлери, который получил также название «святой Грааль для лечения рака», сможет определить более 50 типов раковых заболеваний. Данный тест пройдут более 165 тысячах пациентов в 2021 году.

По мнению ученых, тест Галлери может спасти более тысячи жизней в год, так как он находит рак задолго до появления симптомов.

Данный тест работает путем поиска ДНК, выделяемой опухолями в кровь пациента. Он находит во внеклеточной ДНК химические изменения, называемые метилированием и способствующие росту опухоли. Во время обнаружения рака тест Галлери с высокой точностью укажет, в какой части тела находится опухоль. По предположениям врачей, тест поспособствует раннему определению рака и, соответственно, быстрому началу лечения, что может положительно сказаться на выздоровлении.

Исполнительный директор британской Национальной службы здравоохранения Саймон Стивенс считает, что данное открытие станет настоящем прорывом в медицинской области. По его словам, тест Галлери сможет стать отличным подспорьем для врачей, работающих в сфере онкологических заболеваний, так как рак, в принципе, считается сложно диагностируемым заболеванием, а новый тест сможет определить его с высокой точностью, сообщает британское издание The Daily Mail.

Проведенное в 2020 году исследование показало, что тест Галлери находит опухоль с точностью до 96 процентов. При таком высоком шансе обнаружения онкологии всего лишь в одном проценте случаев тест ошибался в своих результатах.

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