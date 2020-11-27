Медики рассказали, когда страх может являться симптомом инфаркта

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Ощущение непреодолимого страха может выступать одним из симптомов инфаркта. Чтобы отличить это жизнеугрожающее состояние от простого испуга или панической атаки, следует обратить внимание на другие признаки, рассказали британские врачи.

Как пояснили в Национальной службе здравоохранения Великобритании, страх может свидетельствовать об инфаркте, если наряду с этим отмечаются тошнота, одышка и боль в груди. При этом отличительным признаком является и то, что боль отдает в другие части тела: левую руку, шею, челюсть, спину и живот.

Сердечный приступ может также сопровождаться рвотой, кашлем, повышенным потоотделением.

При появлении таких симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В отличие от инфаркта паническая атака характеризуется ощущениями озноба или приливов, учащенным сердцебиением, дрожью и покалыванием в конечностях, сухостью во рту. Возможно чувство удушья и звона в ушах.

Несмотря на неприятные проявления, паническая атака не представляет угрозы для жизни, подчеркнули медики в беседе с изданием Express.

Ранее врачи назвали факторы, повышающие риск развития инсульта. В числе основных факторов риска оказались высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина, курение.

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