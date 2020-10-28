Врач объяснил, в каком случае парадонтит может вызвать инфаркт и рак

Фото: pexels.com

Врач, кандидат медицинских наук Шалва Шиманский объяснил, в каком случае парадонтит может привести к развитию рака и провоцирует инсульт.

У человека с пародонтозом после чистки зубов бактерии попадают в кровь, развивается бактеремия. На сосуды она негативно влияет не меньше, чем холестерин.

Это ведет к воспалению стенки сосудов, ведут к проблемам с сердечно-сосудистая системой. Хроническое воспаление может провоцировать рак поджелудочной железы, злокачественные опухоли в полости рта, если человек не занимается лечением десен и зубов. В ином случае при наличии факторов риска у него могут обнаружиться вышеуказанные заболевания.

— Лечение должно быть системным. Это и правильный уход за полостью рта и правильный выбор ортопедических конструкций, чтобы не было постоянного травмирования мягких тканей. Воспаление нужно переводить в состояние ремиссии. Мы применяем медикаментозное лечение, — отметил врач.

По словам Шиманского, воспаления в области рта могут быть разными, но парадонтит — самое распространенное заболевание. Видео опубликовано на YouTube.

Он напомнил, что факторами риска для парадонтита является стресс, курение, неправильный прикус, сахарный диабет, зубные камни, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Читайте также: Ученые опровергли миф о пользе частых визитов к стоматологу