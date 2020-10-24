Ученые опровергли миф о пользе частых визитов к стоматологу

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Британские ученые выяснили, что здоровым взрослым людям нужно посещать стоматолога не чаще одного раза в два года. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалисты опровергли популярное суждение о том, что стоматолога нужно посещать раз в полгода. По их мнению, частые осмотры полости рта никак не скажутся на здоровье. В период пандемии слишком частые визиты к стоматологу наоборот повышают риск подхватить инфекцию.

Ученые отметили, что детям нужно посещать стоматолога чаще, чем взрослым. Им важнее проходить медицинский осмотр, так как в детском возрасте особенно важно следить за полостью рта.

Ранее стоматолог назвал пять вещей, которые ни в коем случае нельзя делать с зубами. По словам специалиста, слишком жесткая щетка, чрезмерные показатели абразивности зубной пасты и сомнительный состав ополаскивателя в долгосрочной перспективе могут возыметь нежелаемый эффект.

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