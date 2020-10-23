«Ничего через рот»: врач объяснил, почему человеку с инсультом нельзя давать таблетки и воду

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

У многих пациентов с диагностированным инсультом в первые часы наблюдается нарушение глотания. В связи с этим во время ожидания приезда скорой помощи нельзя давать больному ни воды, ни таблеток, сообщил главный специалист-невролог Департамента здравоохранения Москвы Николай Шамалов.

— Примерно 60–70 процентов пациентов, которые поступают на бригадах скорой помощи в стационар, — это пациенты с инсультом, и где-то в 20–30 процентах этот диагноз исключается после дообследований буквально с колес, — сказал Шамалов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

Кроме того, он отметил, что очень важно как можно раньше обратиться за помощью врачей, потому как оказать жизненно важную поддержку можно только в первые часы. Шамалов подчеркнул, что для вызова скорой помощи достаточно хотя бы одного из следующих признаков: слабость в руке или ноге с одной стороны, перекос лица, нарушения в речи или ощущение каши во рту, передает РИА Новости.

В заключение невролог рассказал, что больным до приезда скорой помощи категорически нельзя давать ни есть, ни пить, ни глотать таблетки. Это связано с тем, что в дебюте заболевания у большинства пациентов с инсультом развиваются нарушения глотания. По его словам, безобидная таблетка или пара глотков воды могут попасть в легкие из-за нарушений рефлексов глотания.

— Поэтому у нас есть принцип в медицинской среде — НЧР — ничего через рот, пока уже в стационаре, в специализированном инсультном отделении не будут диагностированы те или иные нарушения глотания, будет определен способ кормления, — пояснил Шамалов.

Также он добавил, что больного нужно уложить на твердую ровную поверхность, а в тех случаях, если наблюдается рвота или тошнота, то уложить на бок.

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