Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врачи назвали повышающие риск развития инсульта факторы
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Врачи назвали повышающие риск развития инсульта факторы

Юлия Курганова

Здоровье

Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук, профессор Андрей Чупин сообщил, что высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение значительно повышают риск развития инсульта. Он отметил, что до 50 лет инсульт чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

— Факторы риска: высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина, курение. Если пациент имеет все эти факторы риска, то риск инсульта крайне высок, — сказал медик.

Он добавил, что от инсульта чаще страдают мужчины, потому что среди них больше курильщиков, у них чаще наблюдается повышенный уровень холестерина и отмечается неблагоприятный эмоциональный фон.

Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, кандидат медицинских наук Аминат Тазартукова сообщила, что сейчас от 10 до 15 процентов инсультов происходят у людей от 18 до 50 лет. Она отметила, что причиной этому является лишний вес и сахарный диабет, которыми стало часто страдать молодое поколение.

Врач рассказала, что определить у человека инсульт можно с помощью простого теста — если угол рта с одной стороны «висит» при улыбке, также человек не может поднять и удерживать обе руки и у него не получается разборчиво сказать простую фразу. В этом случае необходимо срочно вызвать врача.

Для профилактики инсульта людям, имеющим факторы риска, нужно сделать УЗИ сонных артерий. При их значимом поражении следует проконсультироваться с врачом, который определит ход лечения, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Врач объяснил, в каком случае пародонтит может вызвать инфаркт и рак

инсультврачифакторы риска
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте