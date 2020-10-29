Врачи назвали повышающие риск развития инсульта факторы

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Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук, профессор Андрей Чупин сообщил, что высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение значительно повышают риск развития инсульта. Он отметил, что до 50 лет инсульт чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

— Факторы риска: высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина, курение. Если пациент имеет все эти факторы риска, то риск инсульта крайне высок, — сказал медик.

Он добавил, что от инсульта чаще страдают мужчины, потому что среди них больше курильщиков, у них чаще наблюдается повышенный уровень холестерина и отмечается неблагоприятный эмоциональный фон.

Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, кандидат медицинских наук Аминат Тазартукова сообщила, что сейчас от 10 до 15 процентов инсультов происходят у людей от 18 до 50 лет. Она отметила, что причиной этому является лишний вес и сахарный диабет, которыми стало часто страдать молодое поколение.

Врач рассказала, что определить у человека инсульт можно с помощью простого теста — если угол рта с одной стороны «висит» при улыбке, также человек не может поднять и удерживать обе руки и у него не получается разборчиво сказать простую фразу. В этом случае необходимо срочно вызвать врача.

Для профилактики инсульта людям, имеющим факторы риска, нужно сделать УЗИ сонных артерий. При их значимом поражении следует проконсультироваться с врачом, который определит ход лечения, сообщает РИА Новости.

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