Диетолог Соломатина объяснила, как полезные продукты могут навредить здоровью

По словам диетолога, не всегда молоко и йогурт полезны для человека / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Популярные продукты питания, о пользе которых мы все слышим с детства, могут быть вредны. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Эксперт заявила, что вредное воздействие на организм может оказать любой продукт: все зависит от количества съеденного или выпитого и индивидуальных особенностей человека.

— Начнем с молока. Существует аллергия на молоко. Дети иногда страдают непереносимостью молочного белка. Существует такая болезнь как лактазная недостаточность — в организме не вырабатывается фермент. Эта непереносимость бывает как наследственной, так и сформировавшейся. Ценный продукт, молоко, идет человеку во вред, — сказала врач.

Соломатина обратила внимание на йогурт, который часто предлагают в рекламных роликах как абсолютно полезный продукт, улучшающий пищеварение. Она уточнила, что лактоза в йогурте переработана и он действительно хорошо усваивается. Но, по словам доктора, йогурты нередко изобилуют консервантами и красителями. Лактобактерии в таких йогуртах мертвы, пользы от них нет, а химия вредит организму.

Эксперт напомнила, что мясо необходимо здоровому человеку. Именно оно содержит витамин B12, который необходим для производства крови и нормальной работы нервной системы. Железо, содержащееся в красном мясе, необходимо для нормального обмена веществ и дыхания тканей. При этом Соломатина указала на риск заболевания раком кишечника при частом употреблении этого продукта: так как мясо переваривается долго и не до конца, оставшиеся токсины вредят кишечнику.

— Морская рыба содержит жирные кислоты омега-3. Очень ценятся семга, форель. Но ценные породы рыб растят на искусственных фермах, где для быстрого набора веса используют комбикорм, а для предотвращения болезней — антибиотики. Ценной омеги-3 в подобной рыбе нет. Более того, она может быть вредна, если с избытком набрала химии. Это же касается и диетического тунца, который, помимо прочего, с возрастом может копить ртуть, — сказала Соломатина.

Врач предупредила, что пресноводная рыба нередко содержит гельминтов. Особенно опасна, по ее словам, недожаренная, недоваренная и вяленая рыба: паразиты из такого продукта могут попасть внутрь человека и продолжить свою жизнь там.

Эксперт напомнила, что полезны каши, они повсеместно рекомендованы как диетический продукт. Но та же овсянка, по словам диетолога, содержит хитиновую кислоту, которая вымывает из организма кальций и железо, поэтому чрезмерное употребление овсянки нежелательно.

— Фрукты считаются источником витаминов, ими с избытком потчуют детей. Но сегодня ягоды и фрукты часто привозят издалека, для сохранности их обрабатывают фунгицидами, которые, попав в организм, ослабляют иммунитет и могут вызывать онкологию, не говоря уже про аллергию! — предупредила Соломатина.

Врач напомнила, что фруктовые соки, особенно осветленные, могут быть вредны, так как содержат избыток сахара. Витаминов, по мнению Соломатиной, в долго хранящихся фруктах мало. Она предупредила, что мед, известный своей пользой, тоже сильно повышает уровень глюкозы в крови и может быть опасен в плане диабета.

Диетолог рассказала, что корнеплоды (морковь, редис, свекла и прочие) могут содержать большое количество накопленной азотистой кислоты, нитратов. При хранении нитраты превращаются в нитриты, а они канцерогенны. Нитриты нарушают дыхание клеток и переводят гемоглобин в неактивную форму.

— Зелень, которая всегда приветствуется на столе как источник клетчатки, в избытке может вызвать воспалительные процессы. Она содержит органические кислоты, которые тоже раздражают слизистые, — уточнила Соломатина.

По словам диетолога, опасность может нести даже шоколад с орешками. Если для производства лакомства использовались старые орехи, они могут содержать грибки — токсины, которые вызывают цирроз печени.

Читайте также: Диетолог рассказала, как похудеть к лету без насилия над собой