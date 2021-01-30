Источник энергии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Старость отменить невозможно, но научиться управлять возрастными изменениями, по мнению врачей, по силам каждому из нас.

О том, что наша жизнь — это бесконечная череда изменений, любили порассуждать философы и врачи еще в античные времена. Классический пример постоянного движения — сам человеческий организм. С возрастом появляется не только седина — слабеет тонус мышц, более хрупкими становятся кости, снижается эффективность работы сердечно-сосудистой системы, у мужчин чаще фиксируют симптомы, связанные с заболеваниями предстательной железы, а женщины ближе к 50 годам переживают естественный процесс затухания детородной функции — менопаузу и климакс.

Однако сами возрастные болезни, конечно, не возникают в один момент. Жалобы, по которым врачи-гинекологи судят о первых признаках надвигающегося климакса, — это повышенная потливость, рост артериального давления, проблемы со зрением, сердцебиение, учащенные головные боли, учащенное мочеиспускание, раздражительность, депрессии, уменьшение полового влечения, сухость кожных покровов, выпадение волос, бессонница, резкое значительное увеличение веса.

— Несмотря на то что в идеале здоровая женщина должна переживать климакс без особых симптомов, замечая только отсутствие менструаций, в связи с плохой экологией, сильно искусственным питанием, непрекращающимся стрессом и малоподвижным образом жизни внутренние адаптивные резервы женского организма к периоду климакса истощаются и не могут обеспечить спокойный переход к новому этапу жизни — менопаузе, — считает кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Александр Гавриленко. — Поэтому так важно при первых же симптомах посетить врача-терапевта или гинеколога, которые оценят ваше реальное состояние и предложат программу дальнейших действий.

Визит к врачу обязателен и для каждого мужчины, впервые столкнувшегося с симптомами простатита (боли в области предстательной железы, частые мочеиспускания, ухудшение качества сексуальной жизни). Только специалист сможет верно определить природу возникшего воспаления и подобрать лечение. Кстати, простатит потерял сейчас статус исключительно возрастного заболевания и все чаще встречается даже у молодых людей.

Достижения медицины сумели опровергнуть один из стойких мифов о неизлечимости простатита. По мнению кандидата медицинских наук, уролога Андрея Гаврусева, успех лечения зависит от трех главных факторов: правильного установления причин болезни (с помощью углубленной лабораторной диагностики), индивидуально подобранного комплексного лечения и человеческого фактора — усилий самого пациента, его желания активно сотрудничать с врачом и выполнять все его рекомендации.

СПРАВКА

Может ли стать причиной возникновения острого или хронического простатита переохлаждение, езда на велосипеде или сидячая работа в офисе? Многочисленные исследования ученых это не подтверждают. Установлено, что инфекции — главные виновники воспалительного процесса, а поездка на рыбалку в холодную погоду может лишь стать «спусковым крючком». Также опровергнуто заблуждение об обязательном лечении антибиотиками. Больному поможет только комплексная терапия, подобранная индивидуально.

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