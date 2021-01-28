Роспотребнадзор перечислил правила питания для пожилых
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации людям старше 60 лет по правильному питанию. Их опубликовали на официальном сайте ведомства.
Так, пожилым людям советуют снизить калорийность рациона, уменьшив в нем количество животных жиров и сахара, а также сократить потребление соли. Одновременно следует регулярно употреблять в пищу продукты, содержащие клетчатку, а также полиненасыщенные жирные кислоты и незаменимые витамины и микронутриенты.
В первую очередь пенсионерам следует следить, чтобы организм не испытывал дефицита в кальции, калии, железе, магнии, цинке, хроме. Эти микронутриенты необходимы для обмена веществ, работы кровеносной и нервной системы, а также водно-электролитного баланса.
Пожилым людям нужно придерживаться дробного питания: есть 4–5 раз в день небольшими порциями. Также нельзя забывать о необходимости физической активности, сообщается в рекомендациях.
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