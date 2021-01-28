Роспотребнадзор перечислил правила питания для пожилых

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации людям старше 60 лет по правильному питанию. Их опубликовали на официальном сайте ведомства.

Так, пожилым людям советуют снизить калорийность рациона, уменьшив в нем количество животных жиров и сахара, а также сократить потребление соли. Одновременно следует регулярно употреблять в пищу продукты, содержащие клетчатку, а также полиненасыщенные жирные кислоты и незаменимые витамины и микронутриенты.

В первую очередь пенсионерам следует следить, чтобы организм не испытывал дефицита в кальции, калии, железе, магнии, цинке, хроме. Эти микронутриенты необходимы для обмена веществ, работы кровеносной и нервной системы, а также водно-электролитного баланса.

Пожилым людям нужно придерживаться дробного питания: есть 4–5 раз в день небольшими порциями. Также нельзя забывать о необходимости физической активности, сообщается в рекомендациях.

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