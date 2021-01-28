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В Роспотребнадзоре рассказали, как остановить колебания заболеваемости COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Роспотребнадзоре рассказали, как остановить колебания заболеваемости COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Волнообразные колебания в суточной заболеваемости коронавирусом будут продолжаться в России до тех пор, пока 60 процентов взрослого населения не сделает прививку от инфекции. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Чтобы рассчитывать на снижение заболеваемости, необходимо привить 60 процентов взрослого непереболевшего населения, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что колебания суточной заболеваемости будут продолжаться до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет, передает ТАСС.

По данным на 27 января, в России выявили 17 741 новый случай коронавирусной инфекции. Это самый минимальный показатель с 29 октября. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 3 774 672 случая COVID-19, скончались от инфекции 71 076 человек.

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