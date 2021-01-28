Инфекционист предостерегла от ношения двух масок одновременно

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Практика использования двух защитных масок одновременно не имеет научного обоснования и может причинить вред здоровью. Об этом в четверг, 28 января, рассказала глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Медик отметила, что одна маска в полной мере выполняет защитную функцию. Нет данных, свидетельствующих о том, что обычной хирургической маски недостаточно для защиты от коронавирусной инфекции.

Исключением являются ситуации, когда врачи лечат пациентов с респираторными симптомами или приходится общаться с человеком, у которого имеется подтвержденный диагноз — в таких случаях следует носить маску N95 (многоразовый фильтрующий респиратор).

В иных ситуациях носить две маски сразу не имеет смысла, более того, это вредно, рассказала Гольцман. Двойной слой материала ухудшает проникновение кислорода, при этом концентрация углекислого газа у носа возрастает.

В результате могут появиться такие симптомы, как усталость, сонливость, повышение углекислого газа в крови, рассказала врач РИА Новости.

Ранее в Министерстве здравоохранения пояснили, в каких случаях женщина должна носить маску во время родов.

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