Москвичам напомнили о необходимости выходить на танцпол в масках и перчатках
В столичных ночных заведениях, несмотря на смягчение ограничений, по-прежнему нужно соблюдать перчаточно-масочный режим. Об этом глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил в среду, 27 января.
Ранее власти города сняли ряд рестрикций. В частности, теперь кафе, бары, рестораны, ночные клубы, караоке, дискотеки и другие аналогичные предприятия общепита снова могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00.
Как уточнил Немерюк, обязательное ношение средств защиты никто не отменял.
— Танцевать может быть и неудобно, зато безопасно, — отметил руководитель столичного ведомства в эфире «России 24».
Он подчеркнул, что также сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции и использования QR-кодов.
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