Штрафы и самоизоляция. Какие коронавирусные ограничения сохранили в Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

С 27 января в Москве перестают действовать некоторые ограничения, которые были введены в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако ряд противоковидных мер по-прежнему действует, и за их нарушение могут оштрафовать. Рассказываем, какие рестрикции актуальны и должны соблюдаться.

Ранее столичные власти объявили об отмене запрета на работу заведений общепита в ночное время. Теперь кафе, бары, рестораны, ночные клубы, караоке, дискотеки и другие аналогичные предприятия снова могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. Также работодателям больше не нужно в обязательном порядке отправлять 30 процентов подчиненных на удаленку. Согласно новым правилам, отныне это рекомендация, а не строгое требование.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве, власти оставили некоторые ограничения:

1. Сохраняется режим самоизоляции для пожилых горожан и людей из групп риска, включая хронических больных.

2. По-прежнему не разрешены массовые мероприятия. Здесь важно уточнить, что ранее власти позволили проводить выставки, зрелищные, развлекательные, просветительские и другие подобные мероприятия, но помещения при этом могут заполняться только на 50 процентов.

3. Театры, кинотеатры и концертные залы все еще не могут принимать 100 процентов клиентов — разрешено заполнять помещения только наполовину.

4. Вузы также оставят свои двери закрытыми минимум до 6 февраля. Школы, колледжи и учреждения дополнительного образования между тем уже вернулись к очному обучению детей.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

5. Маски и перчатки никто не отменял: их нужно носить во всех общественных местах, включая транспорт, магазины и т. п. В противном случае нарушителю могут выписать штраф.

6. В заведениях общепита все еще действуют требования к особой рассадке посетителей: должна соблюдаться дистанция. Кроме того, сохраняются и иные противоэпидемические меры.

7. Отдельно власти уточнили, что курить кальяны в барах, ресторанах и прочих заведениях нельзя. Собственно, кальянные также останутся закрытыми, пока действует запрет на проведение в столице досуговых мероприятий.

Напомним, 27 января в Москве выявили 1837 случаев коронавируса. Это минимальные значения с сентября 2020 года. Как отметил по этому поводу мэр столицы Сергей Собянин, обстановка в городе с точки зрения распространения ковида продолжает улучшаться. Более того, в «коронавирусных стационарах свободно более 50 процентов коек впервые с середины июня прошлого года», добавил он.

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