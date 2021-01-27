Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Штрафы и самоизоляция. Какие коронавирусные ограничения сохранили в Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Штрафы и самоизоляция. Какие коронавирусные ограничения сохранили в Москве

Ростислав Зубков

Город

С 27 января в Москве перестают действовать некоторые ограничения, которые были введены в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Однако ряд противоковидных мер по-прежнему действует, и за их нарушение могут оштрафовать. Рассказываем, какие рестрикции актуальны и должны соблюдаться.

Ранее столичные власти объявили об отмене запрета на работу заведений общепита в ночное время. Теперь кафе, бары, рестораны, ночные клубы, караоке, дискотеки и другие аналогичные предприятия снова могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. Также работодателям больше не нужно в обязательном порядке отправлять 30 процентов подчиненных на удаленку. Согласно новым правилам, отныне это рекомендация, а не строгое требование.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве, власти оставили некоторые ограничения:

1. Сохраняется режим самоизоляции для пожилых горожан и людей из групп риска, включая хронических больных.

2. По-прежнему не разрешены массовые мероприятия. Здесь важно уточнить, что ранее власти позволили проводить выставки, зрелищные, развлекательные, просветительские и другие подобные мероприятия, но помещения при этом могут заполняться только на 50 процентов.

3. Театры, кинотеатры и концертные залы все еще не могут принимать 100 процентов клиентов — разрешено заполнять помещения только наполовину.

4. Вузы также оставят свои двери закрытыми минимум до 6 февраля. Школы, колледжи и учреждения дополнительного образования между тем уже вернулись к очному обучению детей.

Штрафы и самоизоляция. Какие коронавирусные ограничения сохранили в МосквеФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

5. Маски и перчатки никто не отменял: их нужно носить во всех общественных местах, включая транспорт, магазины и т. п. В противном случае нарушителю могут выписать штраф.

6. В заведениях общепита все еще действуют требования к особой рассадке посетителей: должна соблюдаться дистанция. Кроме того, сохраняются и иные противоэпидемические меры.

7. Отдельно власти уточнили, что курить кальяны в барах, ресторанах и прочих заведениях нельзя. Собственно, кальянные также останутся закрытыми, пока действует запрет на проведение в столице досуговых мероприятий.

Напомним, 27 января в Москве выявили 1837 случаев коронавируса. Это минимальные значения с сентября 2020 года. Как отметил по этому поводу мэр столицы Сергей Собянин, обстановка в городе с точки зрения распространения ковида продолжает улучшаться. Более того, в «коронавирусных стационарах свободно более 50 процентов коек впервые с середины июня прошлого года», добавил он.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о возвращении части клиник Москвы к прежнему режиму работы

Москвавременное ограничениепандемия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Все мнения
О проекте