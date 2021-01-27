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Ограничения по мероприятиям и заполняемости театров в столице сохраняются
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ограничения по мероприятиям и заполняемости театров в столице сохраняются

Виктория Родимкина

Город

В Москве сохраняются ограничения на проведение мероприятий с большим количеством людей и по заполняемости залов в театрах и кинотеатрах, также сохраняется домашний режим для граждан старше 65 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова в среду, 27 января.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что требование перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу перестает быть обязательным с 27 января. Также отменяется запрет на ночную работу баров и ресторанов города, который был введен из-за ситуации с коронавирусом.

— Разрешены те меры, которые озвучены. Остальные остаются под ограничением, — пояснила Гульнара Пенькова.

Она уточнила, что решение об отмене дистанционного обучения в вузах столицы будет принято дополнительно, передает РИА Новости.

Так, в городе остаются ограничения на проведение публичных зрелищ. Кроме того, удаленная работа для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями является обязательной мерой при условии, что их нахождение на рабочем месте не является необходимым.

Помимо этого, сохраняются ограничения по работе мероприятий программы «Московское долголетие».

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