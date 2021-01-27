Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок в общественных местах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима продолжают штрафовать, ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах остается обязательным. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду, 27 января.

— В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, — уточнил глава департамента.

Алексей Немерюк напомнил о штрафах за нарушение временных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что требование перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу перестает быть обязательным с 27 января. Также отменяется запрет на ночную работу баров и ресторанов города.

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