Мэр Москвы поручил расширить использование технологий компьютерного зрения

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные власти расширят использование технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для диагностики заболеваний. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе говорится о том, что внедрение технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта для расшифровки медицинских изображений (КТ, МРТ и рентгеновских снимков), выявления очагов патологий и постановки предварительного диагноза является одним из приоритетных направлений развития современной лучевой диагностики.

На данный момент в распоряжении столичных врачей имеется 18 сервисов компьютерного зрения. Каждый день сервисы с искусственным интеллектом обрабатывают около 20 тысяч маммограмм, КТ и рентгеновских снимков. Также с помощью технологий компьютерного зрения медицинские работники будут проводить диагностику эмфиземы, инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, сообщает РИА Новости.

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