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Сергей Собянин объявил о начале строительства научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сергей Собянин объявил о начале строительства научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1АКарта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин и ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий объявили о начале строительства инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Об этом во вторник, 26 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Сергея Собянина, строительство инновационного кластера начали в день рождения университета. Он отметил, что почти три недели назад в этом месте ничего не было. Так, в течение нескольких недель специалисты провели подготовительную работу, а на данный момент на площадку вышли строители, занимающиеся проектированием, геологоразведочными работами, подготовительными работами. Кроме того, глава города выразил надежду, что через два года будет возведен новый корпус.

Сергей Собянин объявил о начале строительства научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сергей Собянин также сообщил, что начался подбор резидентов для будущего корпуса.

— Уже около десятка их записалось на платформе московского инновационного кластера, — пояснил Собянин.

Глава города добавил, что строительство центра даст возможность учащимся, преподавателям, профессорам университета реализовать наиболее амбициозные мечты и проекты.

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МГУВиктор СадовничийСергей Собянин
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