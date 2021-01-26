Сергей Собянин объявил о начале строительства научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы»
Мэр столицы Сергей Собянин и ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий объявили о начале строительства инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Об этом во вторник, 26 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Сергея Собянина, строительство инновационного кластера начали в день рождения университета. Он отметил, что почти три недели назад в этом месте ничего не было. Так, в течение нескольких недель специалисты провели подготовительную работу, а на данный момент на площадку вышли строители, занимающиеся проектированием, геологоразведочными работами, подготовительными работами. Кроме того, глава города выразил надежду, что через два года будет возведен новый корпус.
Сергей Собянин также сообщил, что начался подбор резидентов для будущего корпуса.
— Уже около десятка их записалось на платформе московского инновационного кластера, — пояснил Собянин.
Глава города добавил, что строительство центра даст возможность учащимся, преподавателям, профессорам университета реализовать наиболее амбициозные мечты и проекты.
Читайте также: Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днем