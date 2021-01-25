Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днем

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, которые участвуют в борьбе с пандемией коронавируса, и поздравил их с Татьяниным днем. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

Он отметил, что ВДНХ, где прошла встреча, обычно является центром проведения активностей, выставочной деятельности, а также спортивных мероприятий. На данный момент это место — один из основных центров борьбы с коронавирусом.

— Во многом ваша заслуга, что количество больных здесь, теперь хорошо видите, очень небольшое. Хотел поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем. Поблагодарить их, — отметил глава города.

Кроме того, Сергей Собянин отдельно поблагодарил студентов-медиков, оказывающих помощь больным коронавирусом.

— Отдельное спасибо студентам-медикам, которые реально плечом к плечу с врачами боролись с COVID, переживали боль, страдания пациентов, горечь от утраты близких и родных, — подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что благодаря усилиям студентов система здравоохранения работает нормально.

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