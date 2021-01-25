Фото: Пресс-служба Мосгордумы

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил столичных студентов с праздником. Он отметил, что Татьянин день является символом просвещения, светлого разума и знаний.

Шапошников напомнил, что в 1755 году накануне дня святой великомученицы Татьяны был учрежден первый российский университет, который на данный момент носит имя ученого Михаила Ломоносова.

— С тех пор 25 января студенты славят свою покровительницу и защитницу святую Татьяну, строят планы и загадывают желания, — уточнил председатель Мосгордумы.

Кроме того, он добавил, что современная Москва является столицей студенчества, а также местом больших возможностей для реализации своих талантов. В городе множество вузов готовят специалистов для всех сфер экономики, управления, воспитывают ученых, развивают их творческие способности.

Председатель Мосгордумы пожелал студентам крепкого здоровья, оптимизма, веры в себя и исполнения желаний.

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