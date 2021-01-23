Уроки космонавтики и сценография: ВДНХ подготовила онлайн-мероприятия ко Дню студента

Фото: Максим Денисов / Официальный сайт мэра Москвы

ВДНХ подготовила программу онлайн-занятий по различным специальностям ко Дню российского студенчества, который традиционно отмечается 25 января.

Помимо образовательных лекций, уроков и мастер-классов, всех желающих ждут бесплатные обзорные экскурсии, а у студентов есть шанс выиграть билеты на каток ВДНХ.

В частности, студентов — филологов и лингвистов приглашают 23 января в 15:00 на онлайн-лекцию «Как и когда мы учим свой родной язык?» от центра славянской письменности «Слово». Научный сотрудник Анастасия Лопухина расскажет о механизмах овладения языком от рождения до подросткового возраста. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте центра «Слово». Также с 25 января запись мероприятия будет доступна в группе ВДНХ в соцсети «ВКонтакте».

Сайт центра «Космонавтика и авиация» опубликовал видеоролики образовательного проекта «Уроки космоса». В них о своей работе расскажут известные космонавты.

Кроме того, 23 января пройдут мастер-классы инновационно-образовательного комплекса «Техноград», участников которых научат создавать 2D- и 3D-персонажей. Также им расскажут об основах текстурирования виртуальных миров и базовых инструментах профессиональных графических программ. 24 января пользователи смогут узнать о том, как запускать серверы и устанавливать сайты.

25 января в 18:00 павильон «Книги» на ВДНХ в рамках онлайн-проекта «Диалоги под куполом» покажет интервью преподавателя Московской школы кино, члена правления Союза кинематографистов России Аддиса Гаджиева. Гость расскажет о профессии сценографа и о востребованности в этой сфере деятельности. Помимо этого, он откроет секреты киношного и театрального закулисья. Интервью будет доступно на странице выставки в Facebook.

Будущие архитекторы смогут посмотреть видеолекции образовательной программы «Знание. ВДНХ», которые опубликованы на ее официальном сайте. Эксперты расскажут о самых утопичных архитектурных проектах СССР 1920-х годов, московском модерне, реставрации Дома Наркомфина и многом другом. Кроме этого, на сайте доступны лекции о пяти великих кутюрье XX века и их домах моды.

В свою очередь на сайте и странице соцсетей парка «Россия — моя история» в Instagram публикуют материалы о событиях в истории страны. Посетители YouTube-канала центра океанографии и морской биологии «Москвариум» смогут посмотреть видеоролики из цикла «Энциклопедия Мирового океана».

Выставка «Робостанция» в честь именин подарит всем Татьянам бесплатный вход на экспозицию роботов в выходные 23 и 24 января.

25 января в 15:30 и 18:00 по территории ВДНХ пройдет бесплатная обзорная экскурсия для всех желающих. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

25 января в Instagram-аккаунте выставки стартует розыгрыш бесплатных билетов на каток ВДНХ для студентов всех форм обучения, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: «Ток-шоу и стендап-батлы»: москвичам рассказали о праздничной программе на День студента