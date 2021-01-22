Столичной молодежи рассказали, как отметить День студента

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

День российского студенчества ежегодно празднуется 25 января. В этом году он впервые пройдет в онлайн-формате. Так, для студентов подготовлены мероприятия по образованию, творчеству и спорту.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что город является столице молодежи, поэтому День студента всегда был особенным праздником.

— Декабрь и январь — напряженное время сессии для студентов, и 25 января для них становится яркой датой окончания экзаменационных испытаний. Такие события надолго остаются в памяти. Онлайн-формат поможет нам сделать это мероприятие еще более масштабным, охватить как можно больше заинтересованных молодых людей, — подчеркнула Екатерина Драгунова.

Так, 25 января в 13:00 состоится онлайн-открытие 11-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги. В рамках церемонии пройдет жеребьевка команд и шоу-матчи.

Также состоится открытие общегородского кейс-чемпионата по решению бизнес-задач. Чтобы принять участие в чемпионате, нужно зарегистрироваться на платформе Future Tech.

Для студентов подготовлены стендап-батлы, квесты, ток-шоу и лекторий. Завершится День студента праздничным концертом с участием известных артистов. Расписание мероприятий в праздничный день можно посмотреть на странице праздника. Все онлайн-мероприятия будут проходить в группе «Молодежь Москвы» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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