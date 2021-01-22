ВДНХ подготовит программу в честь главных событий российской космонавтики

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 2021 году подготовит специальную программу в честь главных событий в истории российской космонавтики. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, посвященные истории отечественной космонавтики мероприятия пройдут на ВДНХ в течение всего года. Программа начнется с онлайн-лекций популяризаторов науки. Также цикл мероприятий откроет литературно-музыкальный перформанс.

Жители столицы смогут присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям и спектаклям при помощи интернет-ресурсов ВДНХ. В пресс-службе выставки отметили, что, как только будет возможно, горожанам представят и очные форматы мероприятий.

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