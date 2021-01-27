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За сутки в Москве выявили 1837 случаев коронавируса
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За сутки в Москве выявили 1837 случаев коронавируса

Ксения Монахова

Общество

За минувшие сутки в столице выявили 1837 случаев коронавируса. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Всего на данное время в России выявили 3 774 672 случая коронавируса в 85 субъектах страны. В оперштабе отметили, что за весь период пандемии зарегистрировано 71 076 летальных исходов, вылечилось 3 202 483 пациента.

Ранее врач рассказал, кому нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.

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Читайте также: Роспотребнадзор не обнаружил в России новые штаммы COVID-19 из ЮАР и Японии

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