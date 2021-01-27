Врач рассказал, кому нужно сдать тест на антитела к коронавирусу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве развернута масштабная система тестирования как на коронавирус, так и на наличие антител к нему. Главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала «Вечерней Москве» о том, в каких случаях необходимо сдавать тест на антитела.

— Расскажите, пожалуйста, кому и зачем нужно сдавать тесты в городских ИФА-центрах?

— ИФА — это метод, позволяющий определить уровень иммуноглобулинов M и G у человека. Повышение концентрации M свидетельствует о наличии заболевания, G — это показатель перенесенной болезни. ИФА имеет значение для оценки состояния иммунитета после болезни. Тест имеет смысл сдать в двух случаях: если человек переболел и хочет узнать свой уровень защиты; если человек не знает, сталкивался ли он с вирусом. Результаты исследования позволят человеку с низким уровнем антител принять решение и вакцинироваться, с высоким — стать донором плазмы.

— Где это можно сделать?

— ИФА-центры развернуты в Москве на базе 30 амбулаторных участков, запись осуществляется через mos.ru, там же можно уточнить и адреса расположения. Работают центры с 08:00 до 20:00 без выходных.

— Нужно ли сдавать тест на антитела после вакцинации?

— Тест, проводимый в городских ИФА-центрах, показывает именно наличие антител, которые возникают после перенесенной болезни, а не после прививки. Уровень антител после прививки нужен исключительно ученым для проверки эффективности вакцины, а не горожанам, когда вакцина уже в массовом потреблении. К этому моменту вакцина уже испытана и факт выработки антител доказан. Чтобы определить уровень антител после вакцинации, достаточно найти услугу сдачи теста на уровень антител к S-белку. Это доступно в некоторых коммерческих клиниках.

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