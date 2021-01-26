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Еще 2,7 миллиарда рублей выделят на бесплатные лекарства от коронавируса в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Еще 2,7 миллиарда рублей выделят на бесплатные лекарства от коронавируса в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Кабмин России выделил еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ во вторник, 26 января.

Уточняется, что в 2020 году на эти цели было направлено около 8 миллиардов рублей. На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло 26 января, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о дополнительном финансировании этой сферы.

— Еще 2,7 миллиарда рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Глава кабмина подписал соответствующее постановление, уточнили в пресс-службе.

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