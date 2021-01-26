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Мишустин: Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» запланирован в феврале
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Мишустин: Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» запланирован в феврале

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в феврале будет запущен масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая уже начала поступать в гражданский оборот. Об этом глава правительства заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник, 26 января.

Глава кабмина напомнил, что в России идет масштабная вакцинация препаратом «Спутником V».

— В следующем месяце запланирован масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона». На ее производство правительство выделило более 2 миллиардов рублей, — сказал Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также сообщил, что Министерство здравоохранения РФ уже получило документы для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — препарата центра имени Чумакова «КовиВак».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в России была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале — марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

Видео: Telegram-канал «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ»

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