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«Долгие годы борьбы»: в ВОЗ рассказали о судьбе человечества в условиях пандемии
Фото: twitter.com/CP24

«Долгие годы борьбы»: в ВОЗ рассказали о судьбе человечества в условиях пандемии

Виктория Родимкина

В мире

Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге.

— Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто, — сказал он.

Майкл Райан отметил, что люди по всему миру борются с инфекцией. Пока не всем странам удается сдержать распространение коронавируса, а количество доз вакцины пока недостаточно, чтобы победить пандемию.

Специалист уточнил, что все меры, направленные на борьбу с инфекцией, не проходят даром, так как уровень смертности снижается с каждым днем.

В истории уже случались эпидемии, которые затягивались на долгие годы. При таком сценарии под ударом может оказаться молодое поколение, так как у взрослых уже будет иммунитет к заболеванию, добавил во время выступления Райан.

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ВОЗпандемиякоронавирус
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