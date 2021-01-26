Эпидемиолог оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей коронавируса

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал о рисках вакцинации для бессимптомных носителей коронавируса.

По его словам, вакцина не может нанести вред этой категории граждан.

— Если контакт с вирусом был, но никакой клинической картины при этом нет, то есть вирус не размножается в дыхательных путях, этой ситуации опасаться не нужно, — сказал Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия».

Эпидемиолог отметил, что с прививкой следует подождать, если есть признаки ОРЗ. Также от вакцинации следует воздержаться при потере обоняния. Врач объяснил, что на фоне активной инфекции любая прививка противопоказана.

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