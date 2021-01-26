Эксперт назвал неожиданные последствия коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 20 процентов переболевших коронавирусом отмечают выпадение волос как одно из последствий перенесенного заболевания. Об этом рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

По его словам, обоняние и вкусовосприятие пропадает у 20 процентов переболевших COVID-19.

— Из неожиданных последствий можно выделить выпадение волос — это происходит у 20 процентов людей. Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка, — пояснил Петр Глыбочко.

Он отметил, что после выздоровления у подавляющего большинства пациентов восстанавливается обоняние и вкусовосприятие, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Сеченовского университета отметили, что вуз участвует в международном исследовании по изучению договременных последствий коронавируса.

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