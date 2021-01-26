Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт назвал неожиданные последствия коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эксперт назвал неожиданные последствия коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Около 20 процентов переболевших коронавирусом отмечают выпадение волос как одно из последствий перенесенного заболевания. Об этом рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

По его словам, обоняние и вкусовосприятие пропадает у 20 процентов переболевших COVID-19.

— Из неожиданных последствий можно выделить выпадение волос — это происходит у 20 процентов людей. Остальные последствия закономерны: утомляемость, нарушение сна, тревога, одышка, — пояснил Петр Глыбочко.

Он отметил, что после выздоровления у подавляющего большинства пациентов восстанавливается обоняние и вкусовосприятие, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Сеченовского университета отметили, что вуз участвует в международном исследовании по изучению договременных последствий коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Парикмахер рассказал о связи мытья головы и выпадения волос

лечениевыпадение волоскоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте