Парикмахер рассказал о связи мытья головы и выпадения волос

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Американский парикмахер Брэд Мондо рассказал о распространенной ошибке, которую допускают люди при мытье головы.

Стилист объяснил, что способ мытья головы играет немаловажную роль для здоровья волос. Он считает, что нельзя втирать шампунь в кожу головы, так как это повреждает кутикулу, а также провоцирует выпадение волос.

— Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями, но так делать нельзя, — говорит Мондо в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Самый оптимальный способ по словам стилиста — нанесение моющего средства круговыми движениями. Также он отметил, что независимо от длины волос нужно использовать небольшое количество шампуня, который следует наносить на корни волос.

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