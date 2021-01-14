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Стилист Эвелина Хромченко рассказала о модных трендах 2021 года
Фото: Елена Горбачева

Стилист Эвелина Хромченко рассказала о модных трендах 2021 года

Анастасия Волоснова

Звезды

Стилист и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказала о том, что войдет в моду в 2021 году.

Мировые бренды в течение нескольких модных сезонов возвращали модниц в эпоху девяностых. Однако, по словам Хромченко, эпоха костюмов с широкими плечами, джинсов и массивных ботинок постепенно уходит из моды. Ей на смену придет стиль 70-х.

В эфире программы «Модный приговор» звезда подробно разобрала наряд одной из участниц шоу. Девушка надела малиновое пальто, зеленую лакированную юбку и водолазку, поверх которой лежала массивная цепь.

Хромченко отметила, что в 70-е годы стали популярны Х-образные силуэты. Девушки старались сузить талию аксессуарами и предметами одежды, чтобы визуально удлинить себе ноги.

— Это один из самых нарядных периодов моды новейшего образца. И в истории моды ХХ века, пожалуй, помимо ар-деко, не назовешь никакого другого времени, которое бы так украшало женщину, — объяснила ведущая.

По словам стилиста, модные дома начинают возвращаться к трендам прошедших годов. Хромченко также добавила, что в модном сезоне будут актуальны вещи цвета миндального молока и слоновой кости.

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стиль«Модный приговор»Эвелина Хромченко
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