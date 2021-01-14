«Просто богиня»: подписчиков восхитил элегантный образ Алсу
Алсу выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию в новом образе. Подписчики восхитились элегантностью певицы.
На фотографии Алсу предстала в черном платье с широкими рукавами. Для своего образа певица подобрала черные туфли на шпильке и темного цвета клатч. Небольшие белые серьги дополнили изысканный наряд певицы.
— Чао, — написала под снимком певица.
Подписчики не смогли оставить без внимания новое платье Алсу.
«Классное платье, очень стильно!»; «Можно бренд платья? Очень понравилось»; «Вам очень к лицу это платье», — похвалили подписчики наряд певицы.
Они оценили вкус Алсу и оставили под постом множество восторженных комплиментов.
«Настолько женственная, сдержанная и красивая»; «Ничего лишнего! Просто шикарная леди!»; «Вы прекрасна, просто богиня»; «Красотка, что сказать», — написали фанаты.
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