Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
Звезда «Универа» впервые прокомментировал развод и скандальное заявление бывшей жены
Фото: youtube.com/Super

Звезда «Универа» впервые прокомментировал развод и скандальное заявление бывшей жены

Виктория Федотова

Звезды

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», заявил, что не платит алименты бывшей супруге Ирине Маирко, с которой они поженились в 2017 году. Он подтвердил заявление бывшей жены, однако та не подавала на алименты.

— Я действительно не плачу алименты, но у нас есть договоренности. Но для меня это подстава. Было неожиданно, не знаю, кто посоветовал. Это нормально — не обсуждать дела семьи, которые происходят внутри, особенно если есть спорные эмоциональные вопросы, — заявил актер.

По его словам, Маирко показывает, что «благополучие бьет через край». На вопрос о том, почему они разошлись, Гогунский заявил, что «так получилось».

— Просто разные люди, нет понимания. Бог подарил ребенка. Посмотреть ее соцсети — это просто «магазин на диване». Я считаю, что ребенка превращают в золотую антилопу. Не это основное, — отметил Гогунский.

Бывшая жена заблокировала его номер у себя и у дочери Миланы.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Экс-жена звезды «Универа» призналась, что актер не платит алименты

выплата алиментовразводВиталий Гогунский
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте