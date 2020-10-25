Экс-жена звезды «Универа» призналась, что актер не платит алименты

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Бывшая супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко рассказала, что артист не общается с их общей дочерью Миланой и не платит алименты. Этим она поделилась в эфире программы «Секрет на миллион».

Девушка отметила, что ей пришлось уйти из дома бывшего мужа, потому что родители актера ее не принимали. После этого она дала ребенку свою фамилию. Виталий решил удочерить девочку спустя шесть лет. На данный момент артист даже не поздравляет ее с днем рождения, однако отписал на Милану свою квартиру.

Ранее Ирина Маирко рассказала, как рассталась с Гогунским после десяти лет отношений. Девушка отметила, что винит в разводе родителей звезды сериала «Универ». По ее словам, Гогунские искали для сына невесту из высшего общества.

Известно, что пара познакомилась на съемочной площадке популярного сериала «Универ» еще десять лет назад, но оформила отношения лишь в 2017 году. Вскоре после свадьбы у них родилась дочь. Актер окончательно ушел из семьи полтора года назад.

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